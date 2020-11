Xbox Series X, Reseña de la consola más poderosa y completa de esta generación

Microsoft siempre ha buscado que su consola sea la más poderosa en términos gráficos, primero la Xbox tenía casi el doble de memoria que la PlayStation 2, mismo caso con la memoria de la Xbox 360 vs la PlayStation 3 y en esta generación sucedió lo mismo con las plataformas del cierre, ya que Xbox One X es considerablemente más potente con 6 TFLOPS VS los 4.2 TFLOPS de la PlayStation 4 Pro. Ahora la historia se repite en términos técnicos con Xbox Series X vs la PlayStation 5, ya que la consola que analizamos tiene 12 TFLOPS vs los 10.3 TFLOPS de Sony, pero no todo en las de sobremesa es el poder, sino más bien la experiencia de juego y que esta misma, este pensada en los gamers ¿será que en esta ocasión Microsoft se ha quitado la espina, logrando la experiencia última para los videojugadores? A continuación, te presentamos nuestro análisis de lo que será la primera consola de nueva generación en llegar a nuestro país.

La caja

Queda claro que el equipo de marketing se esmero en cuidar todos y cada uno de los detalles del embalaje para hacer del unboxing, una experiencia personal que se ve enmarcada con un mensaje de bienvenida que dicta Power your dreams con un instructivo sencillo que nos lleva directamente al uso del smartphone para iniciar la consola.

Experiencia de inicio

Ya sea que tengas un dispositivo Android o iOS, el proceso es fácil y claro para poder conectar la consola al Wi-Fi, vincular redes sociales como Facebook e incluso cuentas de servicios como el de Steam.