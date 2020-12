En tiempos de nueva normalidad y escuela con modalidad en línea, nadie se pone de acuerdo en quién sufre más, si los alumnos o los profesores. Pero mientras el mundo se decidía, un grupo de jóvenes decidió agradecer a su maestro por el esfuerzo que está haciendo mientras todos trabajan desde casa.

En TikTok se viralizó un video de un profesor que no entendía lo que sucedía en su clase pues todas las cámaras de sus alumnos estaban apagadas. Él, muy amablemente les preguntaba si estaban ahí, que prendieran sus cámaras.

Uno a uno fue prendiendo su cámara hasta que el maestro entendió lo que sucedía. Ellos traían un cartel en la mano con un agradecimiento personalizado para el maestro, por su gran labor como docente y por su gran corazón que ha provocado que todos le tengan un gran cariño.

Uno de sus alumnos, Rodrigo Leal (@rorroleal), compartió el video donde el profesor se conmueve hasta llegar al borde de las lágrimas.

"Mi salón y yo decidimos sorprender a nuestro gran maestro", dice la descripción del video que tiene más de 12 mil likes.

"Qué regalo tan hermoso. Espérense que me voy a sacar mi foto, no se vayan, esperen un segundito", decía el profesor al que llaman Tilo. "Qué sorpresa tan agradable, yo no me esperaba esto", concluyó el profesor.

Los maestros que han sorprendido este año

Este año, la relación de alumnos-maestros ha sido un tema recurrente en redes sociales pues encontramos desde las peleas, las sorpresas y las frustraciones.

Hace unas semanas conmovió la historia del maestro que canceló su clase para ver con su grupo el estreno de la película de Bob Esponja y todos menos uno lo dejaron plantado.

Así mismo, la maestra que frustrada porque sus alumnos no están interesados en clase, comenzó a llorar en un Facebook Live.

Pero claro, no todas han sido historias conmovedoras. Han habido profesores que desesperados por la situación de dar clases en línea, han sacado lo peor de sí y han regañado y humillado a sus alumnos sin razón alguna.

Sea como sea, estos son momentos difíciles para todos y cada quién los enfrenta como puede. Eso sí, los que quedan en la memoria y el corazón, son maestros como Tilo, quien hace todo por hacer su clase fructífera y amorosa.