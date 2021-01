CES 2021: TCL busca atrapar todas las miradas con sus pantallas y wearables

El fuerte de TCl siempre han sido los televisores pues ofrecen muy buena calidad a un precio bastante accesible, pero esta mañana, en su conferencia del CES 2021 mostraron nuevas tecnologías que, por lo menos en este momento, suenan bastante prometedoras.

Los wearables que serán una realidad

Empecemos con las tecnologías que no esperábamos y ya queremos. TCL ha estado trabajando en un prototipo de lentes que muy pronto llegarán al mercado; no se trata de realidad virtual o realidad aumentada sino más bien un display personal llamado TCL Wearable Display (realmente no se quebraron la cabeza con el nombre) que básicamente contiene dos pequeñas pantallas OLED Full HD que le permitirá al usuario disfrutar cualquier contenido de su dispositivo móvil como si estuviera viendo una pantalla de 140 pulgadas, e incluso tiene capacidad 3D.