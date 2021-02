BTS anuncia su primer Unplugged

¡Atención a todas las ARMY! MTVLA anunció la tan esperada fecha de estreno del pirmer Unplugged de BTS, convirtiéndose en la primer boyband en producir un “MTV Unplugged”.

El evento, caracterizado por ser de naturaleza acústica, pondrá al descubierto las cualidades vocales de Jimin, Suga, Jin, RM, J-Hope, V y Jungkook, y podrás disfrutar de su transmisión este próximo 23 de febrero, en punto de las 20:00 hrs. Tiempo de México, a través del canal de Tv de paga.

Y por si esto fuera poco, la cadena decidió cambiar por unos momentos el nombre de su sus redes sociales a MTVLA ES ARMY, haciendo alusión al fandom de la banda conocido como ARMY. Además, agregaron la leyenda OT7 a su biografía, en referencia a los siete integrantes de la banda.

Se espera que BTS interprete canciones de su álbum más reciente "Be", así como algunas versiones especiales de algunos éxitos como "Dynamite" y "Life Goes On", en un ambiente bastante íntimo.

La agrupación estelar del K-pop ha demostrado que para ellos no hay imposible, pues han brillado en diferentes aspectos de su vida, imponiendo tendencias de moda, e incluso lograr agotar un producto con solo decir “me gusta”. Mientras que en el tema musical han acumulado un total de 340 premios, incluyendo seis American Music Awards, 10 Asia Artist Awards, ocho People's Choice Awards y cinco Billboard Music Awards, así como sus mas recientes nominaciones a los Grammy.