Estas son las rolas que suenan en los trends de Tik Tok

Muchas canciones se vuelven famosas gracias a TikTok. Como el nuevo lanzamiento de Camilo con Ropa Cara o el gran éxito de The Weeknd con Blinding Lights que se hizo un hit musical y todos repitieron la coreografía en sus trends.

Lo mismo ocurrió con "Savage" de Megan Thee Stallion que se convirtió en la canción de la cuarentena por sí sola.

El encierro por la cuarentena por COVID-19, muchos aprovecharon para hacer videos con coreografías en Tik Tok / GETTY IMAGES

Canciones en Tik Tok 2021: ¿Cuáles son y cómo se llaman?

Es así como este 2021 ya está ganando terreno musical desde TikTok y aquí te traemos las rolas que están siendo tendencia y se están viralizando:

1. En Tu Cuerpo (Remix), de Lyanno, Rauw Alejandro & Lenny Tavarez Feat. Maria Becerra

2. No Te Enamores (Remix), de Milly, Farruko & Nio Garcia Feat. Jay Wheeler & Amenazzy

3. Aqyila - Vibe for Me (Bob for Me)

4. Rauw Alejandro - Enchule

5. Rasputin – Boney M.

No podemos olvidar las rolas que en el 2020 se hicieron tendencia en las redes y por lo que TikTok se volvió un fenómeno mundial y a todos nos hicieron bailar:

Tik Tok: Canciones 2020

El beat llamado "Siren beat" que fue creado por un usuario de Youtube llamado Jawsh685.

que fue creado por un usuario de Youtube llamado Jawsh685. Banana (feat. Shaggy) [DJ FLe - Minisiren Remix]

(feat. Shaggy) [DJ FLe - Minisiren Remix] Marshmello ft. Bastille - Happier

Así que no dejes de escucha las canciones más populares de TikTok y comienza a grabar tus trends.