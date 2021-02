Knockout City Hands-On de un título que captura la esencia de uno de los juegos más populares de los niños

Actualmente la pandemia de COVID-19 ha limitado la forma de divertirse de los más pequeños y puntualmente hay un juego que esta presente en casi todas las naciones, “los quemados”, el balón prisionero, cementerio, balontiro, cuarto quemo, matasapo, campo quemado, manchado, matomato, delegado, campo muerto, balucón, dodgeball, brilé, matagente, el matar o balón muerto o datchball en algunos lugares de España. Velan Studios de la mano de Electronic Arts traerá este 21 de mayo a PC en Origin o Steam, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch, Knockout City un videojuego que captura toda la esencia de este popular juego de las calles a un videojuego.

Es un equipo de 85 empleados basados en Troy, Nueva York que entre sus filas tienen a gente muy experimentada y que ha participado en el desarrollo de videojuegos como Mario Kart Live Home Circuit, mismo que debutó el pasado mes de octubre del 2020. De hecho, tuvimos oportunidad de platicar con Karthik Bala el CEO y co fundador de Vicarious Visions y que ha estado detrás de desarrollos como Guitar Hero y Skylanders. Este nos revelo parte de los secretos detrás del motor gráfico que hacen posible la interacción con múltiples pelotas al mismo tiempo dentro del juego y que sin duda democratiza el juego independientemente de la plataforma en la que lo juegues.

¿Cómo se juega?

En el caso de que nunca hayas jugado a los “quemados”, Knockout City consiste en atrapar y lanzar una pelota a los oponentes en diversas modalidades de 3 vs 3 y 4 vs 4 con diversos tipos de pelota: la bomb ball que como su nombre lo indica explota después de un determinado tiempo, la cage ball que es capaz de atrapar a un oponente, la moon ball que tiene un efecto algo particular y la estándar.

Parte del secreto es el timing para atrapar una bola cuando te la arrojan y el efecto que le puedes imprimir a los lanzamientos, ya sea girando o brincando, dependiendo del movimiento podrás darle efecto de curvatura de manera horizontal o vertical. No obstante, la comunicación con el equipo es clave, ya que podrás pasar la bola a tus compañeros con una suerte de pre carga para incrementar el daño o incluso uno mismo se puede hacer bolita para poder hacerla de pelota emergente. En este caso el único problema, es que el contrincante logra atraparte, podrá usarte como arma en contra de tu equipo o lanzarte al abismo. El punto central del juego es acumular knockouts del equipo rival a un total determinado, que en nuestro caso era de 30 caídas o si es el caso el equipo que obtenga el mayor puntaje al terminar el tiempo.

Otro movimiento presente en el juego es que puedes planear para desplazarte de un lugar a otro, pero corres el riesgo de que si alguien te lanza una bola mientras estas volando sobre una caída, seguramente perderás un punto ahí.

Algo que nos gustó mucho es que tiene un lenguaje no hablado como en Apex Legends con el cual puedes pedir un pase con solo apretar un botón.