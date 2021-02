Te decimos cómo ahorrar más de 20 mil pesos en 52 semanas

1. Este reto tiene una duración de 52 semanas con el que puedes ahorrar más de 20 mil pesos, pero puedes extenderlo según tu interés y también de cuánto puedes disponer para ahorra.

2. Puedes iniciar la primera semana con 10 pesos, la siguiente semana deberás duplicarlo. Es decir 20 pesos, en la tercera semana tendrás que destinar 30 pesos y así ir duplicando el monto.

3. Así sucesivamente duplicarás tu inversión hasta llegar a la semana 52 y puedas concluir.

4. También puedes hacerlo a la inversa, por eso aquí te compartimos una tabla de cómo quedarían tus ingresos en 52 semanas si ahorraras 10 pesos.

Este método puede iniciar con la suma de dinero que tú desees; aquí un ejemplo de 52 semanas / Los 40

DATO EXTRA:

El monto que quieras y puedas definir de acuerdo a tus ingresos dependerá de cómo hacer el reto. Puedes iniciar con 1 peso para duplicar a 2 pesos. Iniciar con 10, con 30 o con lo que te sea más fácil, lo importante es no abandonar el objetivo.

Para acumular los 20 mil pesos en 52 semanas el reto deberás iniciarlo con 30 pesos con la misma dinámica.

Sé flexible, el desafío en teoría dura 52 semanas, pero tú decides cuánto tiempo lo quieres llevar a la práctica. Es importante no dejar de ahorrar, no hacer excepciones y, sobre todo, no dar un paso atrás en incrementar la cotización cada semana.

También puedes hacerlo a la inversa de más a menos en 52 semanas / GETTY IMAGES La idea de este reto es ayudarte en tu organización y podría servirte como incentivo para todos aquello necesites dinero. Fíjate una meta, ¿Qué harás con ese dinero al terminar el reto? Así el ahorro tendrá una motivación y te costará menos. Con el paso de las 52 semanas podrás convertir al ahorrar en un hábito de vida. ¿Qué harás con ese dinero al terminar el reto? / GETTY IMAGES