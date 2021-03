Norton 360 for Gamers, Un antivirus anti interrupciones

Norton 360 for Gamers es uno de esos antivirus que evita que damos el grito en el cielo por actualizaciones fuera de tiempo o en el peor momento posible, en plena partida.

Más de una vez, estoy seguro. Tan común es la intervención de estos softwares que, en muchos blogs de gaming recomiendan, incluso, desactivarlos o desinstalarlos por completo. Sin embargo, Norton logró encontrar el equilibrio adecuado para no recibir mensajes molestos o crasheos justo antes de ganar la partida.

Con una interfaz sencilla, intuitiva y completamente amigable, Norton 360 for Gamers ofrece la oportunidad de protegerte contra ataques gracias a su tecnología SONAR que analiza comportamientos extraños de diferentes archivos para detectar posibles ataques, todo sin dejar de lado tu prioridad, la inmersión en cada una de tus partidas. Además de tener una Promesa de protección contra virus, si tu computadora llega a tener un ataque que Norton no pueda superar, te devolverán íntegramente tu dinero. La seguridad es cosa seria para ellos.

Protección a nivel legendario para gamers

Ya sabemos que los antivirus sirven para evitar que programas o virus entren a nuestra computadora, pero, este es más que un cubre bocas para tu computadora. Dentro de las utilidades del programa encontrarás una opción nombrada como “rendimiento”, una vez ahí dentro podrás hacer uso de las diferentes utilidades de este optimizador y observar el uso que tiene el antivirus en tu PC (aunque si bien, no usa mucho CPU, suele demandar más memoria RAM) como: Limpieza de archivos, administrador de inicio, optimizar disco y un formato de visualización del rendimiento en gráficos detallados.

Si lo tuyo es ser streamer, siéntete seguro de que no tendrás que lidiar por conectar y desconectar tu cámara por la seguridad. Norton permite reconocer los intentos de acceso a tu cámara, al mismo tiempo que entiende cuáles son los principales programas que la utilizan y no estorbarte cuando necesites empezar una videollamada o un stream. Esto es bueno, no solo para gamers pues, actualmente en clases en línea, nuestra cámara está mucho tiempo encendida y no nos damos cuenta de qué aplicaciones están usándola.