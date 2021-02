Watch Dogs: Legion On-Line, Hands-On de un hackeo masivo muy divertido

Otro de los agregados es que de vez en cuando habrá retos diarios y semanales por tiempo, mismos que encontraremos por toda la ciudad y que nos darán grandes recompensas. Por otro lado, también encontraremos de manera semanal Hot-Spots por toda la ciudad, mismos que nos darán influencia, experiencia y máscaras.

Vida social

Al igual que el juego normal tendremos un sinfín de actividades lúdicas por toda la ciudad que podemos compartir con nuestros amigos, desde tomarnos selfies, jugar a los dardos, dominadas etc.

Esta demo la jugamos con una PC con las siguientes características

- CPU: Ryzen 9 5900X

- Motherboard: MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi

- GPU: Radeon RX 6800 XT

- Ram: 32 GB DDR4 HyperX RGB a 3200 Mhz

- SSD: M.2 con NVMe PCIe 4.0 FireCuda 510 de 1TB

Watch Dogs Legion ya se encuentra disponible en Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 y PC. Si no lo has jugado te sugerimos leer nuestra reseña completa.