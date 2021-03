Estos son los riesgos y beneficios de tomar café todos los días

TE PODRÍA INTERESAR: Despertar con café no es tan bueno como pensamos



Principal causa de causar insomnio e inquietud:

Aquí es donde asociamos la parte negativa de la cafeína, pues la cantidad máxima recomendada es de 400 miligramos, lo que equivale a 4 tazas de café. Pero existen personas que son sensible a la cafeína, así que probablemente, a unas les afecte más que a otras. La cantidad de cafeína que es segura para el consumo humano está escrita en nuestro ADN.

Provoca úlceras:

El consumo de café podría provocar daño en el tracto gastrointestinal, y con esto producir úlceras u otros tipos de irritación en el estómago e intestino. Además, produce irritación y ansiedad, dos estados de ánimo que son perjudiciales para los órganos del sistema digestivo.

En el embarazo, se producen abortos espontáneos:

Algunos estudios realizados por el American Journal of Obstetrics and Gynecology, vincularon el consumo de café con el aborto espontáneo. La investigación constató que las mujeres embarazadas que consumen más de 200 miligramos de café corren el doble de riesgo de producir un aborto que quienes toman cantidades menores, debido a que si se bebe café durante el embarazo, la cafeína también llegará al feto, y el bebé es muy sensible a la cafeína.

Produce alucinaciones: Las personas que llegan a consumir por lo menos 315 miligramos de cafeína al día, son más propensas a sufrir alucinaciones que quienes beben menos. Algunos efectos alucinógenos son: ver cosas, oír voces o percibir la presencia de alguien.