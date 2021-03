Andrea Legarreta ya fue cuestionada sobre el amorío de Erik Rubín y Salma Hayek. Por supuesto, cansada de especulaciones, su reacción no fue la más amable que hubieran esperado los reporteros.

Fue en una entrevista para Youtube, con el Escorpión Dorado, que Erik Rubín hizo varias confesiones sobre su pasado y sus relaciones amorosas. Ahí, con temor a revelarlo, declaró que tuvo un encuentro de una noche con Salma Hayek.

"Esto no sé si decírtelo", comenzaba nervioso. "Estaba en el estado 'marihuano' y me cayó un bizcochito muy famoso. Fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella no tenía compromisos ni yo tampoco. Salma increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver", decía entre risas e intentando ser respetuoso con el tema.