“Es muy frustrante”, atleta alega injusticia al competir contra mujeres transgénero

La llegada de Joe Biden a la silla presidencial de Estados Unidos viene a marcar una nueva etapa en los deportes, ya que se abre una gran oportunidad para las personas transgénero que gustan de las actividades deportivas, esto debido a que con la Ley de Equidad en los Deportes podrán competir en las categorías donde más se sientan representados.

Dicha iniciativa no tardó en causar debate, y aunque hay más puntos a favor que en contra, no pasan desapercibidos cierto tipo de comentarios, como el que hizo la corredora Madison Kenyon al asegurar que la nueva ley era injusta y que no le parecía que las mujeres transgénero participaran en la categoría de mujeres en los deportes.

“Son hombres biológicos” dijo Madison quien compite por la Universidad Estatal de Idaho. Ella dice que es “es sano y positivo” que no compitan en categorías femeninas ya que no es discriminación, sino algo justo.

Cabe señalar que el estado de Idaho impuso desde un principio una prohibición a la Ley de Equidad en los Deportes, la cual ya está siendo impugnada por los tribunales. Sin embargo, y a pesar de las medidas que busquen tomar, Joe Biden aseguró que toda institución que reciba fondos del Estado, deberá respetar el decreto.