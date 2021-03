Aislinn Derbez asegura que es “absurdo” que las mujeres luchen por un lugar digno

Aislinn Derbez dio de que hablar en las redes sociales luego de que compartiera su opinión respecto al 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día internacional de la Mujer, ya que sus comentarios provocaron que internet estuviera dividido al calificar de “absurdo” que aún haya prácticas del siglo pasado y no se pueda evolucionar con las mujeres.

El tema creo controversia cuando en Instagram compartió un texto que trabajó en colaboración con una de sus mejores amigas y en el que expresó algunos de sus pensamientos y sentimientos en torno a las mujeres y los problemas que hay en la actualidad.

La hija de Eugenio Derbez hizo una investigación relacionada a algunas situaciones que se viven en México, sobre hombres y mujeres, en la cual se resaltó que es increíble que no se le pueda dar un pago digno en muchas ocasiones a las mujeres, ya que merecen, al igual que los hombres, las mismas oportunidades.

Uno de los temas que resaltó Aislinn en su escrito fue el hogar, describió que muchas veces no se valora el trabajo que las mujeres hacen dentro de una casa, y que a veces cuando los hombres realizan actividades que no acostumbran, terminan siendo aplaudidos.

A continuación te compartimos uno de los fragmentos que publicó la actriz en sus redes sociales:

"En México las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (limpieza, cuidado de l@s hij@s, administración del hogar, etc.): es decir, las mexicanas dedican tres veces más tiempo que los hombres a dicho trabajo... O planteado de otra manera: una mujer dedica alrededor de 7 horas al día a trabajo no remunerado, mientras que el hombre en promedio dedica solamente 2.5 hrs. a tareas de este tipo", expresó en Instagram.