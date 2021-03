¿Selena Gómez se retira de la música?

Selena Gómez es tendencia una vez más. Esta vez por una entrevista que dio a la revista Vogue US en donde asegura que después de lanzar su próximo álbum a finales de este año, podría retirarse del mundo de la música.

“Quiero darle a (la música) una última oportunidad antes de retirarme”, expresó la cantante.

En dicha entrevista también habló sobre cómo se sentía de que para algunas personas su trabajo siguiera sin ser suficiente. “Con ‘Lose You To Love Me’ sentí que fue la mejor canción que he hecho y para algunas personas sigue sin ser suficiente”.

También puedes leer: Morado, verde y rosa: Qué significan los colores de la nueva bandera feminista



Por mucho tiempo Selena Gómez ha estado en la mira de todo el mundo, primero por el rompimiento que tuvo con el famoso cantante Justin Bieber, por la enfermedad que la llevó a estar al borde de la muerte y las múltiples indirectas en redes sociales que había entre ella y Hailey Bieber.

En un fragmento de la entrevista se puede ver como a la cantante le siguieron afectando por mucho tiempo todos los rumores que la relacionaban con la pareja Bieber. "Estaba cansada de leer cosas horribles. Estaba cansada de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, fue libertad instantánea. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber estado más feliz por eso".

Quizá te interese: Causa controversia nuevo aspecto de Lola Bunny: dejará de ser sexualizada



Debido a la presión que generaba ese tipo de noticias en la cantante, decidió estar fuera de internet y hasta ahora no ha tocado las redes en tres años. “Gomez ha estado fuera de Internet durante tres años; envía fotos y mensajes de texto a su asistente para que los publique en Instagram y Twitter”, reveló la revista Vogue US.