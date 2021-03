Violeta Isfel asegura que ella y su esposo son inmunes al Covid

Violeta Isfel dice que no se va a vacunar porque es inmune /

TE RECOMENDAMOS: Danna Paola revela el día que la drogaron en antro

Por esa razón, los reporteros se acercaron a ella para platicar de sus proyectos y cómo iba el negocio. Fue ahí donde Isfel platicó sobre su vida, familia y cómo enfrenta el Covid-19 en casa. Sus declaraciones sobre la vacuna sorprendieron a más de uno pues frente a todos los reporteros, confesó que no sabe si se va a vacunar pues ella y su familia son inmunes.

Isfel parecía no querer dar muchos detalles al respecto pero los reporteros insistían luego de que ella dijera que es inmune.

"Se van a esperar a ser vacunados", afirmaba un reportero cuando le preguntaron que si ella y su esposo tendrían hijos próximamente. "¿Qué?", respondió sorprendida. "Mi esposo es inmune y yo también, no pasa nada, más bien haremos mucha tarea", declaró.

Violeta Isfel dice que ella y su esposo son inmunes y que está científicamente probado /

TE RECOMENDAMOS: ¿Antonella y Patito de vuelta? Violeta Isfel manda un mensaje a Danna Paola

Pero aunque se cambió el tema, a los reporteros no les quedaba claro a qué se refería Isfel y fue cuando contestó "Somos inmunes porque lo decidimos y ya. Sí creo en las vacunas, son por algo ¿no? [...] Nos cuidamos mucho, seguimos todos los lineamientos pero independientemente de eso yo soy inmune, punto, ya, se acabó. Aquí en Televisa nos han hecho pruebas cada quince días y todas han sido negativas. Y también está científicamente probado que si ya para este momento, después de todo lo que llevamos de pandemia, no te has contagiado, puede que seas inmune, entonces yo creo que somos inmunes", aseguró.

Isfel concluyó la entrevista diciendo que le encantaría un reencuentro de Atrévete a Soñar con Danna Paola. Así mismo, dijo que evidentemente Eleazar no estaría en el reencuentro pues "tiene que cumplir y tiene que ajustar muchas cosas en su vida".