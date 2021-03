Together Live, el concierto solidario de Reik; serán los invitados VIP en De Película de LOS40

También puedes leer: Vaselina podría cancelarse por promover la masculinidad tóxica y el abuso sexual

Te contamos que además de los grandes éxitos que han logrado posicionar en la radio y en diversas plataformas de streaming, Reik llamó la atención recientemente, luego de que anunciara su participación en el Together Live Mexico, un concierto que será gratuito y en línea, en donde se buscará a través de la música concientizar sobre la situación ambiental por la que atraviesa México y el mundo.

Reik será el encargado de encabezar esta noble causa, la cual se centra en el sexto objetivo de la lista de Desarrollo Sostenible de la ONU que habla del derecho al agua limpia y saneamiento.

Pero esta causa no se quedará solo en un concierto de música, pues TogetherBand ya implementó un proyecto de saneamiento y purificación en un punto crítico para la Ciudad de México, la Central de Abastos.

Este concierto apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU / Instagram

Ahí se está llevando a cabo una campaña educativa de gran impacto para la prevención del Covid-19 y el desarrollo de hábitos de higiene, por lo que ya se proporcionó apoyo médico y se realizaron mil pruebas de diagnóstico para Covid-19 a personas de alto riesgo en la Central de Abasto; también están garantizando baños limpios en el lugar, fregaderos para mejorar las prácticas de higiene y limpieza de todo el mercado.

Así que no te pierdas la entrevista del 12 de marzo, pues ahí te contarán más detalles de este concierto en línea que se celebrará el próximo sábado a las 7 de la noche.

En lo que esperas la entrevista, aquí te dejamos unos datos curiosos que seguro no sabías de Reik:

1. Del salón de clases a los escenarios

En el año 2002, el guitarrista Bibi ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California y se dice que era realmente bueno, sin embargo, debido al repentino y abrumador crecimiento de estaba teniendo banda, dejó la carrera para dedicarse completamente al exitoso proyecto musical de Reik.

2. Afición por la velocidad

Tras la cara tierna y una tranquila personalidad, resulta que Jesús, es es amante de la velocidad y los buenos autos, pues el mismo ha confesado en reiteradas ocasiones su debilidad por conducir autos que alcanzan una gran velocidad.

3. Fueron obligados a entrar al estudio

En diferentes ocasiones, los Reik han dicho abiertamente que fueron obligados a entrar al estudio para lograr uno de sus más grandes hits, el cual se negaban rotundamente a grabar. Se trata de “Inolvidable” canción que debido al éxito, deben tocar en cada una de sus presentaciones.

4. Reik casi se queda sin vocalista

Todos estamos de acuerdo en que Reik no sería lo mismo sin la voz de Jesús, lo que no te imaginas es que en diversas ocasiones confesó que después del éxito de su primer disco, las giras, as desveladas y todo lo que implica ser una estrella de música, estuvo a punto de salirse del grupo y buscar otra forma de vida, ya que la carrera musical le parecía muy demandante.