¡Nuevo comienzo! Johnny Depp regresa a la gran pantalla

Después de casi tres años de estar envuelto en polémica por su divorcio, parece que estamos apunto de presenciar el renacer de Johnny Depp en la gran pantalla, esto tras revelarse el tráiler de la cinta “City of Lies”, en la que investigará el asesinato del rapero Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G.

El actor dará vida a Russell Poole, un detective de la policía de Los Ángeles que pasó casi 20 años tratando de resolver este crimen, y compartirá pantalla con Forest Whitaker, quien dará vida a Jack Jackson, un periodista que se une a Poole en busca de la escurridiza verdad.

TE RECOMENDAMOS: Johnny Depp sería Homero Addams en serie de Merlina

El largometraje está basado en el libro “Labyrinth” de Randall Sullivan, que abarca las controversias sobre los asesinatos de las leyendas del hip hop, y fue dirigida por Brad Furman, conocido por la cinta “El Infiltrado”. Además, su primer tráiler fue lanzado el 21 de mayo de 2018, con fecha de estreno para septiembre del mismo año, pero tuvo que retrasarse debido a algunos factores.

Motivo de su retraso

La película sufrió varios retrasos durante algunos años debido a los problemas legales en los que protagonizó Depp, y aunque muchos cerraron sus puertas al actor, se tiene previsto su regreso par el próximo 19 de marzo exclusivamente en los cines antes de llegar a las plataformas el 9 de abril. ¡Disfruta del tráiler!

TE PODRÍA INTERESAR: Johnny Depp abandona Animales Fantásticos por polémica con Amber Heard



Aunque hemos visto a Johnny protagonizar algunos dramas importantes, su participación en esta cinta es de gran relevancia, pues podría significar una gran oportunidad para, de nueva cuenta, abrirse puertas en el mundo cinematográfico.

¿Otra oportunidad? Quieren a Johnny Depp de vuelta como capitán Jack Sparrow

Y aunque, últimamente la vida del actor no ha sido color rosa, sus fieles seguidores no han dejado de apoyarlo en todo momento, tanto así que la petición de Change.org "We want JOHNNY DEPP back as CAPTAIN JACK SPARROW" ha reunido más de mido millón de firmas y continúa aumentando. Y aunque Disney dejó en claro que no lo quieren más dentro de la franquicia, los fans no pierden la esperanza de verlo de nuevo en la piel del gran capitán.