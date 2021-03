Eugenio Derbez duda en ponerse la vacuna del Covid

Eugenio Derbez se ha convertido en una de las figuras públicas más importantes en Latinoamérica y por esa razón lo han elegido para ser el promotor de la vacuna contra el Covid-19 para todos los latinos en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta importante labor, ha confesado que no está seguro aún si él mismo se la pondría.

Fue en una entrevista con el programa Despierta América que Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la entrevista que le hizo al médico especialista Anthony Fauci y la importancia que tiene el vacunarse contra el Covid-19. Ahí, él mismo reveló que aún no sabe si se la pondrá o no.

"Tenía yo muchas dudas y yo creo que la vacuna es algo muy personal. No es que esté en contra pero yo tenía muchas dudas porque el tiempo de autorización fue muy corto. Antes de tener esta entrevista con el Dr. Fauchi yo le dije a la Casa Blanca que me dejaran estar muy bien informado antes de tomar la decisión. Descubrí que es algo muy personal porque a pesar de ser un virus que puede matar a cualquiera, es un poco una ruleta rusa", aseguró.

Eugenio Derbez asegura que podría resistir al Covid-19

Y es que Eugenio Derbez considera que su estilo de vida es muy saludable por lo que la enfermedad no le daría tan fuerte y como la vacuna no evita que te contagies, tal vez no lo considere tan necesario para su cuerpo.

