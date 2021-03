Otro clásico que llega a Nintendo Switch

Después de que Plants VS Zombies Battle for Neighborville el popular shooter de PopCap Games y Electronic Arts aterrizara a finales del 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC, ahora trabajaron en conjunto con QLOC, estudio con sede en Varsovia, Polonia, para llevar a la consola híbrida de Nintendo, un título que no escatima en los modos de juego ni en el multijugador.

Esta versión de Switch cuenta con ambos modos de juego al igual que las demás variantes, teniendo la opción de campaña y multijugador en línea, por lo que no sacrifica contenido comparado con sus otras versiones.

Para quienes no se hayan acercado previamente al videojuego, este es un título de disparos en tercera persona, en el que cada personaje tiene distintas habilidades, tipo de disparo y puntos de salud, haciendo que las batallas entre plantas y zombis sean diferentes en cada partida.

Lo interesante de esta versión es que no recortó ningún contenido, conservando los modos multijugador de arena (4v4), captura de objetivos y el clásico eliminación por equipos. Mientras que la campaña cuenta con todas las misiones, coleccionables y personajes, dando la opción de poderlo disfrutar sin conexión a internet, un punto a favor que se refuerza con la portabilidad.