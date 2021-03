Un videojuego en donde tienes que jugar en pareja para solucionar los problemas

Gracias al equipo de EA tuvimos la oportunidad de probar It Takes Two la última entrega de Hazelight Studios. En este Hands-On pudimos jugar con otros colegas de todo el mundo para cooperar y salvar una relación.

En esta demo probamos los primeros 2 niveles del juego, empezando la historia de cómo Cody y May se vieron involucrados en esta situación.

El juego lo probamos en una PC con las siguientes caracteristicas:

CPU: AMD Ryzen 3 3300x

RAM: 64 GB Corsair Dominator DDR4 a 3200 MHz

Motherboard: X570 Aorus Elite Gigabyte

GPU: NVIDIA GeForce 1660 SUPER

El estudio

Liderados por Josef Fares con 65 empleados y ubicados en Estocolmo, este estudio se especializa en juegos cooperativos como Brothers, Way out y ahora It Takes Two. A lo largo de su historia, todas las entregas han estado enfocadas en hacer experiencias únicas que plantean juegos en duplas.