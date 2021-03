Alejandra Guzmán y Frida Sofía por fin se reconcilian en programa de televisión

La tensión se comienza a disipar entre la famosa cantante Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, quienes después de tres años en disputa por fin se dieron la mano a través de una llamada que se hicieron en un programa de televisión.

La sensibilidad afloró en Frida Sofía luego de enterarse que su madre había dado positivo a Covid-19, situación que la puso a reflexionar sobre lo efímero de la vida y a reconocer lo importante que es para ella su progenitora.

En una entrevista que le hicieron a Frida en el programa “Despierta América”, compartió que al saber que su madre estaba contagiada de coronavirus decidió ponerse en contacto con ella y aseguró que desde ese momento comenzaron a arreglar sus diferencias, aunque reconoció que eso necesitaría de una terapia familiar intensa.

“Este no era el momento, hablaremos todo lo que pasó después, este no era el momento exacto para eso (…) Ese paso no es nada más hablar, yo creo que necesitamos una terapia, pero fuerte, intensa, con un profesional, estoy dispuesta; yo soy una persona muy leal, cuando me traicionan bye”, dijo Frida.

A muchos sorprendió que momentos más tarde, durante el programa, los conductores preguntaran a Frida si quería que la enlazaran con Alejandra Guzmán para hablar a detalle sobre el inicio de esta reconciliación, a lo que ella respondió que sí.

Durante el enlace telefónico, Guzmán detalló como fue el primer acercamiento tras su distanciamiento y aseguró que también está en la mejor disposición para arreglar todas las diferencias con su hija.

“La veo tranquila, la escucho muy bien y me da mucho gusto porque siempre como madre uno desea eso. Creo que todo lo que ha pasado se pude solucionar y se puede arreglar, estoy de la mejor manera con el corazón abierto tratando de darle su tiempo y su espacio para que ella sea feliz”, dijo la cantante.

En seguida de que terminó su madre de hablar, Frida dedicó unas emotivas palabras para su madre, asegurando que la necesita para ser feliz. Y que ese tiempo de distanciamiento le ha sido muy difícil.

“Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado… y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”.

Por su parte, la interprete de “Hacer el amor con otro” reveló que su hija ha sido importante siempre, y espera que pronto puedan estar juntas.

“Pues yo también (te extraño) mi niña, eres mi persona favorita y siempre lo has sido y siempre lo serás. Y yo en cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo”, expresó.