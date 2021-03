Situación de la industria en México en 2020

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Entre estos, destacan los que buscan hacerse de un smartphone para jugar, haciendo de este el dispositivo preferido para jugar con una preferencia del 75% entre los gamers.

Las consolas fijas fueron las segundas de mayor preferencia, penetrando con un 20% del total de los usuarios, pero estas son de las que generan mayores ingresos, al registrar un gasto promedio de $6,300 por la adquisición de consolas y de $860 pesos por un juego.

Seguido de esto encontramos las tabletas, PC y consolas portátiles como los equipos de menor predilección.

Otro dato interesante del estudio es que México ha mostrado ser un mercado con una preferencia y estructura muy específicas con respecto al resto del mundo. Puntualmente, los usuarios del país declararon preferir juegos de deporte o disparos, mostrando una menor preferencia por los títulos de Nintendo.

(Proporción del Total, %)

Así, al cierre del cuarto trimestre del 2020, Xbox se posicionó como el fabricante con la mayor participación de mercado con el 60.7% de consolas en México. Xbox One con un 36.9% y Xbox 360 con 17.7% del total, aunque ya permean también las recién lanzadas Xbox Series X|S con un 3.4%. Es importante subrayar que a pesar de ser la marca favorita de los mexicanos registró un retroceso de 4 puntos porcentuales (pp.) con respecto al 2019 obedeciendo probablemente a la situación de escases a nivel global.

En segundo lugar, se encuentra PlayStation con una participación del 29.2%, 5.7 puntos porcentuales superior al 2019. Las consolas preferidas de esta marca son la PlayStation 4 con 18.8%, PlayStation 3 con 5.0% y la nueva PlayStation 5 con un 1.2%. El crecimiento de las plataformas de Sony obedece en gran medida a títulos exclusivos como Death Stranding, The Last Guardian, God of War entre otros.

En tercera posición, se ubica la plataforma niponacon una participación de mercado de 10.1%, con una ligera disminución de 1.7 puntos porcentuales vs el año anterior. Según The CIU Nintendo aún no se recupera del fracaso de la Wii U en el país, ya que con esta perdió un buen tramo de participación. Las consolas favoritas de esta marca son la Wii con 3.5% y el Switch con 3.1%.

¿Qué tanto jugamos?

Derivado de la pandemia, el uso promedio de consolas fijas llegó a ser de 4.0 veces por semana, algo que contrasta con 2019 en donde se tenía mapeado un uso de 3.5 veces por semana.

Por otro lado, 51% de los gamers en México se consideraron “regulares”, lo que implica sesiones de juego de una a cuatro veces a la semana, el otro 42% se consideraron “intensivos”, jugando entre siete a cinco veces a la semana y solo el 8% se consideró “ocasional” con una frecuencia de juego que ronda entre una vez cada quince días a cuando menos una vez al mes.

El promedio de duración de las sesiones de juego llegó a las 2 horas.

eSports en México 2020

(Proporción de Videojugadores, %)