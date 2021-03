“Lady Profeco” exige que le cobren en euros estando en México y se vuelve viral

Las redes sociales una vez más hacen de las suyas, esta vez nos presentan a “Lady Profeco”, una mujer que dio de que hablar luego de que compartiera un video quejándose de que en Zara, una tienda ropa, no le cobraran en pesos un chaleco que traía el precio de 19.95 euros.

Además de lo anterior, se puede ver a la mujer molesta porque tampoco le quisieron dar gratis una bolsa que no traía etiqueta ni precio.

Debido a su actitud, fue bautizada en las redes sociales como #LadyProfeco o #LadyEuros.

En su grabación dijo que por eso México “está como está” y advirtió que denunciaría lo ocurrido en la tienda de ropa ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La historia que la mujer va contando mientras conduce tuvo lugar en una tienda de Zara que está ubicada en el centro comercial Town Square Metepec, Estado de México, donde, aseguró, no le respetaron el precio que quería pagar por la prenda, ni el que ella creía que valía en euros.

Se paso de corneta la Morra😅

El precio está en Euros y quería que le respetarán los 19 pesos 🤣😂



#LadyProfeco



pic.twitter.com/aJAN8Cl8GO — Javier Mizar (@JavierMizar24) March 22, 2021

Y donde tampoco le dieron una bolsa que no tenía precio y que por eso, según ella, debió salirle gratis.

“Para no hacerles el cuento tan largo, pues no compré nada, me fui. Y México está justamente como está porque las personas en el momento que les cometen una injusticia se quedan calladas”, afirmó.

“Ármenla de pedo, 45 veces, literal. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hablar con Profeco y ya tengo evidencia de la bolsa sin precio, la bolsa en euros y del chaleco, y vamos a hablar con los encargados de la plaza, vamos a ver qué se resuelve. Pero no se queden callados, de verdad Profeco”, añadió.

Por otra parte, los usuarios de internet catalogaron a la mujer como una persona oportunista y aprovechada, e incluso algunos cuestionaron que tan mal y desocupada debía estar para quejarse por una bolsa y una prenda de Zara.

