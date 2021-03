Ya lo sabemos pero pronto podría hacerse realidad. Ariana Grande podría ser la actriz que interprete a Megara para el próximo live action de la película de Disney, Hércules.

Desde su participación en el Singalong de Disney el año pasado donde Ariana Grande cantó "I Won't Say I'm In Love", sus fans han pedido solo una cosa, que le den la oportunidad de convertirse en Megara de carne y hueso para el live action que preparan para Hércules. Hasta ahora no habían estado tan cerca de una respuesta y es que todo podría indicar que al menos sí está siendo contemplada.