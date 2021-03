VLA le copia juego a Me Caigo de Risa y los tunden en redes

Me Caigo de Risa podría ser siempre imitado, jamás igualado. Al menos eso es lo que muchos fans del programa acusaron luego de que una sección de Venga la Alegría hiciera un juego muy parecido al del programa que conduce Faisy.

Critican a Venga la Alegría por copiarle a Me Caigo de Risa /

Fue en la sección de los payasitos conocidos como "Los Destrampados" que se estrenó un nuevo juego para el programa Venga la Alegría (VLA). En redes sociales compartían imágenes del detrás de cámaras de la dinámica llamada "Dilo con Sonidos". Y aunque los conductores pasaron un muy divertido momento, algunos fans se quejaron por su falta de creatividad.

"Dilo con Sonidos", el nuevo juego de Venga la Alegría, resulta ser casi idéntico al de Me Caigo de Risa llamado "Me Suena" , uno de los favoritos del programa y que lleva bastantes años al aire.

Venga la Alegría criticados por copiarle a Me caigo de Risa

Fue en el Instagram de Venga la Alegría donde recibieron más críticas. Usuarios no dejaban de comparar a los dos programas y les pedían a los de TV Azteca que fueran más originales.

"Copiándole los juegos a Me Caigo de Risa", "Dejen de copiarle a Me Caigo de Risa", "Qué falta de creatividad copiándole los juegos a otros programas", "¡Innovamos en el juego de Los Destrampados! Robándolo de Me Caigo de Risa, lo que es el hambre", fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en las publicaciones en distintas redes sociales.

Sin embargo, otros seguidores defendieron a VLA diciendo que aunque el juego sí se ha hecho en Me Caigo de Risa, no es algo que ellos hayan inventado e incluso en sus casas son juegos comunes para fiestas familiares.

Les dejamos la versión de Me Caigo de Risa y ustedes juzguen si han copiado, es una casualidad o es un juego tan común que en cualquier lugar lo pueden hacer.