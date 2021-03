Major Lazer lanza edición de lujo de "MUSIC IS THE WEAPON"

Major Lazer está de fiesta y da la bienvenida a la edición de lujo de su último álbum titulado “Music Is The Weapon (Reloaded)”, el cual ya se encuentra disponible para adquirir y disfrutar de su sonido tan híbrido como global.

“Reloaded” cuenta con una serie de colaboraciones, entre ellas “Titans” con Sia y Labrinth, así como cuatro canciones nuevas, entre ellas el sencillo “Diplomático” uniendo fuerzas con el puertorriqueño Guaynaa y que vio la luz hace apenas unas semanas.

Además, podremos disfrutar de colaboraciones con artistas mundialmente reconocidos como con la estrella francesa Aya Nakamura y Swae Lee de Rae Sremmurd en “C’est Cuit”, “Pra te Machucar” con la revelación de Brasil, Ludmilla, y “Hands Up” con el performer de Sudáfrica, Moonchild Sanelly y el músico Mosotho, Morena Leraba.

El trio, conformado por Diplo, Walshy Fire y Ape Drums lanzó la primer versión de “Music Is The Weapon” en octubre del año pasado, y fue recibido con grandes elogios por parte de la crítica y sus seguidores. Fue cinco años después de “Peace Is The Mission” y un sinnúmero de giras mundiales, por lo que con el álbum quisieron resaltar la visión global del proyecto.

“Music Is The Weapon (Reloaded)” se suma a los tres álbumes aclamados que ha lanzado Major Lazer: “Guns Don’t Kill People…Lazers Do” en 2009, “Free The Universe” en 2013 y “Peace Is The Mission” en 2015, este último incluyendo en su lista "Lean On" con DJ Snake y MØ una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

Te compartimos el playlist que podrás encontrar en “Music Is The Weapon (Reloaded)”: