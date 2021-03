Just Dance 2021, un juego que trae la pista de baile a casa

Just Dance 2021 nos trae canciones bailables hasta casa, ahora con un modo de torneo, la aplicación móvil y un modo de juego rápido que nos ayuda a saltar directamente a la pista de baile. Las opciones de control pueden ser por medio del smartphone, en Xbox One soportando aún Kinect y en Switch con los Joy-Cons.

¡A moverse!

Ahora que estamos pasando mucho tiempo en casa, esta entrega de Ubisoft nos cae como anillo al dedo para poder mover el cuerpo sin pretextos, ya que nos invita a elegir las canciones que más nos gusten para bailar. Con una serie de poco más de 40 hits musicales que incluyen ritmos latinos, pop y k-pop e interpretaciones de Selena Gomez, Harry Styles, Dua Lipa, Billie Eilish, Dj Snake, Black Pink, Ariana Grande, Lizzo, entre otros, lo que garantiza el juego es que después de elegir una canción, ya sea Kulikitaka, Lacrimosa o You've Got a Friend in Me (sí, la de Toy Story), quizá no puedas parar hasta haberlas bailado todas y si eso no es suficiente, puedes suscribirte al servicio Just Dance Unlimited, que te da acceso a una librería vía streaming con muchas más canciones, una suerte de Netflix con más de 600 canciones.

Just Dance es una franquicia que desde el 2009 ha traído los hits del momento para bailarlos, siguiendo movimientos de bailarines en pantalla. El modo de juego estándar es jugarlo usando la aplicación móvil para smartphone, ya que este sirve como sensor para registrar nuestros movimientos. El imitar de manera correcta la coreografía hace que ganes más puntos. Este título permite jugarlo en compañía (más de 4 jugadores) algo que lo hace ideal para pequeñas reuniones o para ejercitarse en grupo durante estas vacaciones de semana santa. Además de ejercitarnos con estilo, Just Dance 2021, nos refresca con coloridos visuales y vibrantes en una especie de recorrido estético que va del arte decorativo al pop, que además es divertido. En general, esta franquicia es una experiencia entretenida y adictiva además de ser una herramienta perfecta para ejercitarse en casa. Conclusión Está edición se siente familiar como de costumbre pero con una fórmula más pulida, aunque hay algunas cosas que se sienten como un ligero retroceso como algunos movimientos de baile que te obligan a girar sin ver la pantalla, dando la espalda en tiempos prolongados. La lista de canciones es más internacional e integra algunos clásicos no tan esperados que hacen del catálogo una combinación ecléctica. Calificación: 7 Por Ken Luna Tanamachi ¡Más de 600 nuevas coreos te esperan en Just Dance Unlimited y, lo mejor, ¡hay planes y precios a tu medida!



