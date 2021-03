A8H: Una espectacular Smart TV para los puristas de la imagen

Hoy existe un elemento clave entre los fabricantes de televisores que identifica a los más modernos: HDMI 2.1. Este formato permite recibir señales de calidad 4K y hasta 120 Hz, lo que se traduce en una alta suavidad de movimiento y resolución de gran calidad. La pantalla Sony A8H tiene un costo alto frente a algunos competidores y carece de este tipo de puertos HDMI, por ende por medio de esta reseña trataremos de ver si vale la pena o no está Smart TV.

El diseño de la A8H es minimalista y muy efectivo. Su delgadez es de infarto, ya que prácticamente parece un espejo de pie (aunque, eso le da un poco de fragilidad al moverla). Los puertos y equipo interno se encuentran en la parte posterior, en un rectángulo inferior que nunca resalta a la vista. Sus bordes son diminutos y sólo sirven para reforzar su elegancia. Un detalle agradable es que sus patas de soporte cuentan con 2 modalidades: una estándar y otra que eleva el televisor lo suficiente para colocar frente a él una soundbar sin obstruirle a la vista. Sólo hay un pequeño inconveniente con ésta última. Al colocarlas en ese modo, la apertura de las patas crece unos 5cm, lo que puede ser un problema para algunos muebles.

Festín para los ojos

Dejemos una cosa en claro: esta es una de las pantallas con mejor calidad de imagen en el mercado. No se requiere ser un amante apasionado de la tecnología para comprobarlo. Desde el momento en que la prendes por primera vez, la Sony A8H muestra su músculo visual con un maravilloso carrusel de imágenes con una alta gama de colores. Comparada con el modesto televisor que utilizamos en casa, la diferencia es brutal. Los colores son extremadamente vivos, pero sin ser exagerados. El contraste de la imagen es nítido. Una de las características principales de los televisores OLED es su capacidad de mostrar negros profundos, ramo donde la A8H no decepciona. Ésta es una pantalla cuya calidad es un verdadero referente en el mercado.

Además de sus impresionantes colores y contraste, el procesador de movimiento que maneja hace que todo fluya de maravilla. Partidas en línea de Call of Duty, juegos de PC en opciones máximas, películas en 4K: todo se mueve de forma fluida y sin parpadeos.

Los oídos no se quedan atrás: su potente bocina frontal tiene buenos bajos y agudos nítidos. Si aún no compras un equipo de sonido complementario, la Sony A8H no te decepcionará en el apartado auditivo.

Pequeñas desventajas Como lo mencionamos al principio, la omisión del puerto HDMI 2.1 es un factor en contra cuando nos referimos a pantallas de gama alta. Si posees una consola de nueva generación (PS5 o Xbox Series X), no podrás disfrutar al máximo de sus capacidades. Tampoco si la conectas a una PC de gama alta capaz de llegar a 120Hz. Este televisor no es precisamente barato, por lo que podría hacer que más de un comprador lo piense. El control remoto es grande. Una extraña tendencia de algunos fabricantes es la de crear controles remotos que parecen una regla de 30 cm. Incluye micrófono para los asistentes digitales y botones de atajo para aplicaciones. Es extraño que dichos botones no incluyan YouTube. Otro detalle es que el control no se apunta como otros. Debes tenerlo de forma vertical para que la pantalla registre su infrarrojo. Por último, el brillo total de la pantalla podría ser mejor. Si la colocas en un cuarto con ventanas grandes o donde entre mucho el sol, no te dejará disfrutar la imagen. Conclusión Sí, es posible que más de un comprador informado piense en la falta del HDMI 2.1 al considerar esta costosa pantalla. Pero su calidad de imagen hace que se pague sola. Si tu prioridad es disfrutar películas, series y gaming en 4K y a 60Hz; pocas opciones allá afuera te darán el espectáculo visual que la Sony A8H ofrece. Calificación: 9 Por Rolando Vera