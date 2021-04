Joven pareja celebra operación para nunca tener hijos

Tener hijos, por muchos años fue símbolo de éxito y plenitud. Las familias más felices parecían ser las que tenían más hijos. Pero eso ha cambiado y ahora, aunque muchos no lo entiendan, existen parejas que prefieren no tener hijos ya sea porque simplemente no es lo suyo o para ayudar a reducir emisiones de carbono que dañan al planeta.

Nathalie Gómez y Andrés Flu, una pareja originaria de Colombia, tomaron una fuerte decisión y nadie los hizo cambiar de parecer. Ahora, en redes sociales los celebran y critican al mismo tiempo. Y es que esta familia, a pesar de su corta edad, decidieron no tener hijos y estaban tan firmes en esa idea que se operaron para nunca tenerlos.

"Queremos compartir con ustedes la gran alegría. NUNCA SEREMOS PAPÁS", comienza la publicación en Facebook que realizaron en 2019 pero que ha cobrado mayor fuerza en los últimos días.

Pareja se realiza vasectomía para nunca tener hijos "Aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes para nosotros, podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más. Sin embargo nuestra razón principal no es esta, la más importante es contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporriado está", dijeron en aquel tiempo y fueron criticados por años tras haber asistido a una sede Profamilia, especializada en salud sexual y reproductiva para someterse a la cirugía. Y aunque fueron seriamente criticados, su decisión de "No traer a un humano más a contaminar el mundo" sigue en pie y ese mismo año se casaron y siguen felices de hacer una vida con el mismo pensamiento. "Ver el odio en el mundo fue un factor fuerte para tomar esta decisión", declararon en una entrevista donde también confesaron que aunque sus papás se pusieron tristes por nunca tener nietos, entienden las razones. A pesar de las críticas a su decisión, ya llevan dos años de casados y el no querer tener hijos no ha cambiado "Hay que ser muy ciegos o brutos para no darnos cuenta de que lo estamos acabando todo...Y hay que ser un indolente, desgraciado, para no hacer nada al respecto", dice Nathalie en sus redes sociales que las utiliza principalmente para generar conciencia sobre el problema ambiental y que la única solución es dejar de traer personas al mundo. Nathalie y Andrés actualmente tienen 3 perros y para ellos, eso es tener una verdadera familia que ayuda al planeta. Por su puesto, todos los perritos esterilizados.