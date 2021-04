Demi Lovato recrea su sobredosis en vídeo musical

Demi Lovato se ha convertido en un libro abierto al mostrar sus luchas contra el abuso de sustancias tras el estreno de su documental en YouTube llamado "Dancing With the Devil... the Art of Starting Over", y su sobredosis de 2018 es el tema de su nuevo su single "Dancing with the Devil".

En el vídeo, en el que Lovato decidió recrear su sobredosis, repasando los detalles de la noche en donde podemos observar escenas en donde la cantante está de fiesta en un bar y luego siendo transportada en una camilla y tumbada inconsciente en una cama de hospital con tres mujeres, quienes representan a su madre Dianna De La Garza y a sus dos hermanas Dallas y Madison.

El vídeo inicia con ella cantando desde una cama de hospital con un tubo de oxígeno bajo la nariz, y después nos traslada a la noche en cuestión, en la que se ve a Lovato cada vez más ebria tomándose varias copas sola en un bar, y luego con los ojos desorbitados en un coche con otras personas a las que no se les ve la cara. Enseguida, Demi se encuentra en un dormitorio, donde un hombre deja caer una bolsa llena de las drogas que casi la matan, y al traficante de pie junto a Lovato, quien se encuentra desmayada en su cama, para después, ver al mismo hombre marchándose, mientras ella está aparentemente desnuda bajo las sábanas.

El clip finaliza con información de contacto para la asistencia en caso de adicción, agresión sexual y depresión. El vídeo musical de "Dancing with the Devil" se describe como una "historia real" codirigida por Demi y el fundador de OBB Media, Michael D. Ratner, que también dirigió la serie documental de YouTube “Demi Lovato: Dancing with the Devil”.