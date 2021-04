Taylor Swift lanza canción sorpresa, la mantuvo oculta desde 2008

LEE TAMBIÉN: La pista que dejó Taylor Swift en sus redes para relanzamiento de Fearless

Mr Perfectly Fine forma parte de las 26 canciones del relanzamiento de "Fearless" en su versión "Taylor" que incluyen un remix de "Love Story" y seis canciones inéditas.

Fearless Taylor's Version. Lista de canciones del relanzamiento del disco de Taylor Swift /

Letra traducida Mr. Perfectly Fine de Taylor Swift

[Verso 1]

Señor "Rostro Perfecto"

Señor "Aquí para quedarse"

Señor "Me miraste a los ojos y me dijiste que nunca te irías"

Todo estaba bien

Señor "Te he esperado toda mi vida"

Señor "Cada día hasta el final, estaré a tu lado"

[Pre-Coro]

Pero fue ahí donde conocí al Señor "cambio de corazon"

Señor "Déjame solo", me vengo abajo

Necesito todo de mí para levantarme cada día

Pero es magnífico ver que estás bien

[Coro]

Hola Señor "perfectamente bien"

¿Cómo está tu corazón después de romper el mío?

Señor "Siempre en el lugar indicado en el tiempo indicado", bebé

Hola Señor "casualmente cruel"

Señor "Todo gira en torno a ti"

He sido la señorita "Miseria" desde tu adiós

Y tú estás "Perfectamente bien"

[Verso 2]

Señor "Nunca me dijiste por qué"

Señor "Nunca me tuviste que ver llorar"

Sr. "Disculpa poco sincera para que no se vea como el malo"

Él va sobre su día

Olvida que alguna vez escuchó mi nombre

Bueno, pensé que podrías ser diferente al resto, supongo que eres todos iguales

[Pre-Coro]

Porque escuché que tiene su brazo alrededor de una chica nueva

He estado recogiendo mi corazón, él ha estado recogiendo el de ella

Y nunca había pasado lo que me hiciste pasar

Pero es magnífico ver que nunca te pasó a ti

[Coro]

[Verso 3]

Muy digno en tu bien ajustado traje

Demasiado estrategizado, todos los ojos en ti

Vete a tu asiento

Es el mejor asiento, en la mejor habitación

Oh, es tan presumido, Señor "siempre gana"

Tan por encima de mí en todos los sentidos

Tan por encima de sentir cualquier cosa

[Puente]

Y es realmente una lástima

Es una lástima

Porque yo era Miss "Aquí para quedarme"

Ahora soy Miss "Estaré bien algún día"

Y algún día me extrañarás

Pero para entonces tú serás Señor "Demasiado tarde"

[Coro]

Adiós señor "Perfectamente bien"

...

Letra de Mr. Perfectly Fine

[Verso 1]

Mr. "Perfect face"

Mr. "Here to stay"

Mr. "Looked me in the eye and told me you would never go away"

Everything was right

Mr. "I've been waiting for you all my life"

Mr. "Every single day until the end, I will be by your side"

[Pre-Coro]

But that was when I got to know Mr. "Change of heart"

Mr. "Leaves me all alone," I fall apart

It takes everything in me just to get up each day

But it's wonderful to see that you're okay

[Coro]

Hello Mr. "Perfectly fine"

How's your heart after breaking mine?

Mr. "Always at the right place at the right time," baby

Hello Mr. "Casually cruel"

Mr. "Everything revolves around you"

I've been Miss "Misery" since your goodbye

And you're Mr. "Perfectly fine"

[Verso 2]

Mr. "Never told me why"

Mr. "Never had to see me cry"

Mr. "Insincere apology so he doesn't look like the bad guy"

He goes about his day

Forgets he ever even heard my name

Well, I thought you might be different than the rest, I guess you're all the same

[Pre-Coro]

'Cause I hear he's got his arm 'round a brand-new girl

I've been pickin' up my heart, he's been pickin' up her

And I never got past what you put me through

But it's wonderful to see that it never phased you

[Coro]

Hello Mr. "Perfectly fine"

How's your heart after breakin' mine?

Mr. "Always at the right place at the right time," baby

Hello Mr. "Casually cruel"

Mr. "Everything revolves around you"

I've been Miss "Misery" since your goodbye

And you're Mr. "Perfectly fine"

[Verso 3]

So dignified in your well-pressed suit

So strategized, all the eyes on you

Sashay away to your seat

It's the best seat, in the best room

Oh, he's so smug, Mr. "Always wins"

So far above me in every sense

So far above feeling anything

[Puente]

And it's really such a shame

It's such a shame

'Cause I was Miss "Here to stay"

Now I'm Miss "Gonna be alright someday"

And someday maybe you'll miss me

But by then, you'll be Mr. "Too late"

[Coro]

Goodbye Mr. "Perfectly fine"

How's your heart after breakin' mine?

Mr. "Always at the right place at the right time," baby

Goodbye Mr. "Casually cruel"

Mr. "Everything revolves around you"

I've been Miss "Misery" for the last time

And you're Mr. "Perfectly fine"

You're perfectly fine

Mr. "Look me in the eye and told me you would never go away"

You said you'd never go away