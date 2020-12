Taylor Swift anuncia álbum sorpresa por segunda ocasión en el año

A pesar de la batalla legal a la que Taylor Swift se está enfrentando con Scooter Braun, el 2020 ha sido un año lleno de inspiración para la cantante pues en menos de medio año del lanzamiento de su más reciente álbum, "folklore", ha anunciado su nueva producción hermana, "evermore".

Muy parecido al formato del lanzamiento anterior, Taylor Swift anunció de sorpresa, sin campaña publicitaria, el estreno de un nuevo álbum, el noveno de su carrera y el tercero en menos de dos años.

A través de sus redes sociales, Swift lanzó el comunicado donde cuenta el proceso creativo de este nuevo disco y la decisión de sacarlo a la luz tan pronto.

"Me alegra decirles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de folklore, saldrá esta noche a la medianoche del este. Se llama "EVERMORE". Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más hacia el bosque de esta música. Elegimos adentrarnos más profundamente.

Nunca había hecho esto antes. En el pasado, siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum. Había algo diferente en "Folklore". Al hacerlo, sentí menos como si me estuviera yendo y más como si estuviera regresando. Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios / no imaginarios. Me encantó la forma en que dieron la bienvenida a los paisajes oníricos, las tragedias y las historias épicas de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos", escribió con una imagen que anunciaba parte de la portada de este proyecto.

Así mismo, confesó que este disco es un regalo de ella para sus fans por su próximo cumpleaños número 31 que, para ella, es una fecha esperada desde niña pues el 13 siempre ha sido su número de buena suerte y el 31 lo es al revés.

El álbum original contará con 15 temas pero la versión deluxe contará con dos más. Así mismo, todas las "descargas digitales" tendrán disponible 16 fotografías exclusivas del álbum.

Canciones de "Evermore" de Taylor Swift

Willow Champagne problems Gold Rush 'tis the damn season Tolerate it no body, no crime (feat Haim) happiness Dorothea Coney Island (feat. The National) Ivy Cowboy like me Long story short Marjorie Closure Evermore (feat. Bon Iver)

Bonus tracks:

Right where you left me it's time to go

El primer sencillo de este álbum será "Willow". El video cuenta con la participación del cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto y se hizo con estrictas medidas de salud para evitar algún contagio por Covid-19.

¿Por qué Taylor Swift está lanzando tantos álbumes?

Apenas en agosto de 2019 Taylor Swift había lanzado "Lover", de donde había salido el sencillo homónimo así como "ME!", "Paper Rings" y "You Need To Calm Down". La sorpresa fue que, once meses después Taylor anunciaba que esa misma noche estrenaría "Cardigan", el primer sencillo de su nuevo álbum Folklore.

Apenas hace un par de semanas Taylor Swift estrenaba un concierto íntimo a través de plataformas digitales de floklore cuando Swift anunció "Evermore". Y sí, ella misma ha confesado que ha encontrado más inspiración que nunca pero ¿tendrá que ver con que sus primeros álbumes no le pertenecen?

Es bien sabido que al cambiar de disquera, Taylor Swift perdió los derechos de sus grabaciones maestras y ahora se encuentra en una batalla legal en contra del representante de Justin Bieber, Scooter Braun, quien compró y vendió el material de Swift, dejándola sin ganar el verdadero ingreso de sus primeros 10 años de carrera.

TE RECOMENDAMOS: Todo sobre la pelea entre Taylor Swift y el representante de Justin Bieber

Por eso, no nos sorprendería que la estrategia de la cantante sea hacer mucho más material para demostrar que no necesita de nadie, ni siquiera de la antigua Taylor Swift, para ser la exitosa cantante.