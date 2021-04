¡Por fin! Demi Lovato habla de su ruptura con Max Ehrich

"Ahora que no estoy comprometida ni casada y que estoy bien, pienso: 'Vaya, ¿no es eso mucho más poderoso? No es esta falsa sensación de seguridad. Sólo estuvimos juntos cuatro o cinco meses. Y honestamente, fue una publicidad falsa. La parte más dura de la ruptura fue el duelo por la persona que yo creía que era", añadió Demi.

Fue en marzo de 2020 cuando la pareja comenzó a salir, y durante su relación, vivieron juntos y publicaron frecuentemente sobre el otro en las redes sociales. En junio del mismo año se comprometieron, e incluso Demi escribió en Instagram: "Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres), con defectos y todo". Y fue 2 meses después que anunciarían su ruptura.

"Pensé que iba a pasar mi vida con alguien. Ahora que no lo iba a hacer, sentí esta sensación de alivio de poder vivir mi verdad. Creo que me precipité en algo que pensé que era lo que debía hacer. Me di cuenta con el paso del tiempo de que en realidad no conocía a la persona con la que estaba comprometida", se escucha decir a la cantante.

Demi aseguró que en su momento, se encontró bastante sorprendida por como el resto del mundo tomó las cosas que se dijeron y se hicieron, y decidió terminar la charla con una frase que recuerda de una charla con sus amigos sobre la ruptura: "Cuando terminaste, terminaste".