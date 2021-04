Nueva versión de "El príncipe del rap" será un drama, no una comedia

Una de las series más populares de los años 90 está de regreso, se trata de "El príncipe del rap" que tras el anunció que dejó impresionados a cientos de fanáticos al reunir a casi todo el elenco original, ahora nos impacta al revelar que su regresó no será una comedia, sino un drama.

A 30 años de su estreno, la serie nos saco varias sonrisas con las ocurrencias de su protagonista Will Smith, pero al parecer esto cambiara, pues Alfonso Ribeiro, quien interpretó a Carlton Banks, dejó en claro que la nueva versión será "totalmente distinta" a la original, salvo por el eje central del la historia, y no encaja en el género de "comedia".

“Es algo completamente diferente. Es un drama. No es una comedia. No tengo nada que ver con ello, así que no sé nada más... Pero en realidad me gusta más que la idea de un reboot. Tomemos un concepto y convirtámoslo en algo diferente”, compartió Ribeiro.

Por su parte, Will Smith se encuentra muy involucrado en el proyecto, y es que la idea de reimaginar la exitosa comedia de los 1990, fue de Morgan Cooper, un fanático de la serie original que filmó y publicó un tráiler de cuatro minutos que se hizo viral en 2019, y fue el actor, quien a través de su canal de YouTube, compartió el vídeo, a modo de tráiler, en dónde se modificaba el sentido del argumento y que finalmente ha interesado a la plataforma estadounidense Peacock, el servicio de "streaming" de NBCUniversal.

Y aún no se tiene más detalles sobre el su estreno, y de si participarán miembros del antiguo elenco, se sabe que esta nueva versión de El Príncipe del Rap estará ambientada en la fecha actual y durará cerca de una hora.