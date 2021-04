Estas mujeres nos enseñan la realidad de la belleza; hay días buenos y otros no tanto

Las mujeres no la tenemos fácil. Es casi imposible que no nos importe como es que nos vemos o vestimos, y no está mal. Lo que si estaría muy mal es llevar a los extremos nuestro sentimiento de inseguridad, por eso es importante que ante todo, siempre te pongas a ti como la primera opción, ya que depende de ti trabajar en aquello que no te deja tranquila y por consiguiente, te limita no solo mentalmente, también en como te relacionas con los demás e incluso te pone límites a las metas que pretendes alcanzar.

Sentirse segura de una misma es lo de hoy, la apuesta es por la belleza natural y hacer de los defectos nuestras mayores fortalezas, o en su caso, convertirlos en atributos que solo reflejen que poseemos algo muy especial.

Sabemos que lo anterior resulta en una forma de pensar bastante compleja, ya que los estereotipos de personas “perfectas” que se muestran en las redes sociales, a veces son difíciles de alcanzar y ante la inseguridad que esto llega a generar en algunas personas, a continuación te compartimos las fotografías de unas mujeres que se atrevieron a mostrar su “peor” ángulo.

Con esto, lo único que queremos dejarte en claro es que tenemos días buenos, en donde nos sentimos hermosas y reflejamos hacia los demás mucho brillo el cual es fácil compartir en un estado como ese, pero toma en cuenta que hay días en donde no estaremos tan luminosas y por consiguiente aceptar nuestra oscuridad con todos sus matices se convierte en la única clave para volver a sentirte bien contigo misma.

Todo depende del angulo del que se mire