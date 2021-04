Latitude 7420: Una laptop de trabajo, pequeña pero muy capaz

El CPU Core i7 de 11va generación hace que pueda manejar cualquier actividad productiva que requieras. Paqueterías como Office, para edición de fotos y video, así como de transmisión de contenido. Nada parece hacerla temblar.

La utilizamos un par de semanas con hojas de Excel, llamadas en Teams, ediciones en Photoshop y hasta utilizar a nuestro personaje animado en Character Animator. Todo se hizo sin contratiempos.

Su teclado es uno de los mejores que hemos probado en laptops de este tipo. Sus teclas cuentan con amplio espacio, y cada presión de botón se realiza con un satisfactorio clic. Para rematar, su trackpad es también de 10: la mayoría de estos accesorios son resbalosos y poco responsivos. Es tan bueno que varias veces olvidábamos que teníamos un mouse bluetooth conectado por estarlo usando. Simplemente excelente.

Eso sí, para aquellos que busquen usar el equipo para gaming, tenemos una mala noticia. En el índice del sitio Can You Run It, sólo puede correr poca más de 20% de su lista de juegos en especificaciones mínimas; y apenas 6% en recomendado. Reforzando su enfoque en el trabajo.

Detalles que mejorar No todo es color de rosa. Una de nuestras mayores quejas es su limitada cantidad de puertos. Tendrás que comprar un Hub USB si eres de los que conectan varios dispositivos. La cámara web es efectiva y capta bien los detalles, aunque su resolución deja un poco que desear. Por último, el lector de huellas digitales es muy inconsistente. 2 de cada 3 veces no registraba bien los dedos. Conclusión No todas las computadoras deben ser monstruos de especificaciones y diseños estridentes. A veces, lo que requieres es algo más sobrio y enfocado en la parte laboral. La Dell Latitude 7420 es el equipo ideal para las jornadas laborales. Escribe, edita y hace cálculos sin contratiempos. Una pequeña gigante con su excelente desempeño. Calificación: 9 Por Rolando Vera Nos enfocamos en brindar soluciones que posibiliten decisiones más inteligentes y resultados más efectivos para que puedas hacer realidad tus ideas y proyectos. pic.twitter.com/3StYMlliQT — Dell Latinoamérica (@DellLatAm) March 29, 2021