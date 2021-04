Diez frases de Emma Watson para celebrarla su cumpleaños

Hoy, Emma Watson cumple 31 años y lo celebramos compartiéndote algunas de las frases que demuestran como ha crecido no solo en lo personal, también en lo profesional e intelectual.

¿A estas alturas, quién no conoce a Emma Watson? Imposible no reconocer un rostro tan particular como el de ella, pero más allá del físico y la fama que alcanzó al interpretar a Hermione en la saga de Harry Potter, esta actriz sobresale por su inteligencia, ya que además de enfocarse por un tiempo en la actuación, llevó su pasión de la lectura a niveles profesionales al estudiar la carrera de Literatura Inglesa y terminarla en 2014.

Además de lo anterior, la hemos visto en gran cantidad de películas como: Las ventajas de ser invisible, Colonia dignidad, Noé, Ballet shoes, La Bella y la Bestia y Mujercitas.

Aunque su gran amor por el cine era innegable, en una temporada de su vida Emma demostró gran inquietud por las problemáticas sociales, sobre todo las que giraban en torno a las mujeres.

Con el tiempo y gracias a su formación en literatura inglesa, la actriz comenzó a dar discursos sobre la mujer en diferentes lugares, lo cual hizo que se ganará el respeto y la admiración de muchos.

Para celebrar con ella un año más de vida, a continuación te compartimos diez frases que nos demuestran porque seguir el ejemplo de Emma Watson es una buena idea para aplicar a nuestra vida:

1. Las mujeres jóvenes son bombardeadas por ideales de perfección que ningún ser humano puede realmente alcanzar.

2. Mi idea de ser sexy se basa en “menos es más”. Cuanto menos reveles, más intrigante te vuelves.

3. En mis momentos de duda, me digo firmemente a mi misma: ¿Si no soy yo, entonces quién? ¿Si no es ahora, entonces cuándo?

4. Al final de Harry Potter yo decidí tomarme mi carrera con calma para centrarme en la universidad, y no me importó que mucha gente me lo reprochara. Y siempre he sabido protegerme del entorno en cuanto me siento agobiada. Tengo facilidad para aislarme.

5. Realmente creo que te tienes que ganar las cosas. No me siento cómoda a menos que en verdad haya trabajado duro.

6. Si eres mujer y has escuchado en tu cabeza una voz que te dice: ¿Quién eres tú para decir algo?, recuerda que eres un ser humano que puede cambiar el mundo.

7. Feminismo significa igualdad: política, cultural, social y económica. Es bastante sencillo de entender.

8. Quisiera ser una mujer del renacimiento. Quiero pintar, escribir actuar y hacerlo todo.

9. Puede sonar como un cliché, pero aprendí que no te vas a enamorar de la persona correcta hasta que te ames y te sientas bien contigo misma.

10. Yo sé cómo cuidar de mi misma, como estar sola y cómo lidiar con el estrés. Si no hubiera aprendido eso, no habría llegado hasta aquí. Nunca supe que tenía límites.

Por esta y muchas razones más no es encanta Emma Watson, ¿a ti qué te parece?