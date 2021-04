Sacerdote renuncia en plena misa, se enamoró

Encontró el amor y decidió no dejarlo ir. ¿Qué harías si has tomado una importante decisión de vida y de repente llega alguien a mover todo completamente? ¿Sacrificarías tu ideología, dejarías todo por ser feliz? Esas fueron las preguntas que se hizo el ex sacerdote Pretaccio luego de tener que tomar la decisión de renunciar al celibato porque encontró el amor.

Riccardo Ceccobelli, mejor conocido como Pretaccio, era un sacerdote católico italiano que a sus 42 años reflejaba una rotunda fe en su trabajo. Sin embargo, un día sorprendió a la comunidad religiosa y a todos los creyentes de su iglesia al anunciar que renunciaría pues había encontrado el amor y no pensaba dejarlo ir.