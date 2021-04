El amor se acabó entre Karol G y Anuel AA, rompen el silencio y confirman su ruptura

Tarde o temprano si el amor no se transforma se acaba, y esto es igual para todos, no importa el género, el color de piel, la edad o a que te dediques, siempre existirán factores que influyan en que dos personas ya no se amen. Así le paso a Karol G y a Anuel AA, quienes después de varios meses de rumores, se atrevieron a dar la cara y confirmar su ruptura.

Al parecer los problemas cada vez se iban haciendo más grandes entre la expareja, pues en los medios de comunicación llegaron circular audios y fotografías que demostraban el distanciamiento que ya había entre ellos.

Y como siempre hay una gota que derrama el vaso, recientemente Anual AA tomó la decisión de platicarle a sus fans que la relación que mantenía con Karol G había terminado definitivamente.

Los seguidores de ambos ya tenían una idea de lo que estaba pasando, porque estaban acostumbrados a verlos juntos en las redes sociales, y de repente se ausentaron.

El primero que se atrevió a dar la noticia fue Anuel AA, que ocupó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores que él y Karol ya no estaban juntos desde hace cuatro meses, poniéndole de esa manera, fin a su relación de tres años.

Sin duda, a muchos sorprendió la declaración del reguetonero, pues en alguna ocasión compartió su deseo de llegar al altar junto a la cantante colombiana.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos, no tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, dijo Anuel AA.

Además de lo anterior, el cantante aseguró que no fue falta de amor la que puso fin a su relación, ya que asegura que continúa amándola y añadió que “Karol decidió tomar su rumbo y yo también”.

La reacción de Karol G

Por supuesto la opinión de la colombiana no se hizo esperar y compartió también en sus historias de Instagram su versión de lo sucedido e hizo énfasis en que tardaron en dar la noticia porque fue muy difícil para ella enfrentar una situación de este tipo.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo, Emmanuel, mi gratitud a ti y a tu familia”, expresó la cantante.

