“No soy varón ni mujer"; Joven se define como transgénero no binario

Día tras día somos testigos de actos de discriminación de género, y Mérida Masman tuvo que vivirlo en carne con dramáticas vivencias propia al tener que “fingir” sentirse de un sexo u otro gran parte de su vida para poder encajar en la sociedad, y ahora finalmente puede declararse como una persona trans no binaria.

Desde su niñez, Mérida sentía que no encajaba, recibiendo acoso escolar por parte de sus compañeros y de los mismo profesores, incluso su propio padre, miembro de las fuerzas armadas en Argentina trató de “corregirlo” con violencia física, con golpes, y psicológica, entre otras cosas para que fuera una “persona normal”.

"Era muy raro de peque, no sé cómo explicarlo, pero lo puedo resumir así: mi progenitor me pegaba para que yo me adecuara de alguna forma a lo que era ‘ser normal’. Es decir, lo que esperaban de una persona que nació con pene", cuenta. Y agrega: "En mi adolescencia, intenté ser un varón con todas mis fuerzas para encajar, ¿quién no lo intenta? Eso me hizo mucho daño", confesó Mérida.

Camino a la libertad

Después de varios enfrentamientos y distintas denuncias, Mérida logró escapar de la violencia de su hogar, mudándose con su abuela a los 14 años, y aunque los daños físicos no estaban presentes, ella tenía mucha homofobia y transfobia, y le pidió que nunca se "trasvistiera".