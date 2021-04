Anthony Hopkins dedica con emotivas palabras, su Oscar a Chadwick Boseman

Anthony Hopkins nos hizo falta en la entrega de Premios Oscar, sobre todo luego de haberse convertido en el actor de mayor edad en ganar la estatuilla, con 83 años de edad.

Intuimos que justo la pandemia por Covid-19 hizo que Hopkins, quien ha tenido cuidados extremos desde el año pasado, para no contagiarse, fue lo que hizo que no hiciera acto de presencia en los Oscar. Esto, además de jamás esperar el ganarse el premio al mejor actor por la película "The father".