Sus primeras palabras al tomar el micrófono para agradecer por su premio fueron dedicadas a Brad Pitt, el actor de 57 años que no solo es considerado uno de los mejores de su generación sino uno de los más guapos.

"Señor Pitt, al fin... encantada de conocerte. ¿En dónde estabas durante todo el rodaje? Es un honor conocerte", decía un tanto nerviosa Youn Yuh-jung al tener a unos metros de distancia a uno de sus más grandes ídolos que también fungió como productor de la película que le dio el premio a mejor actriz de reparto.

Youn Yu-jung mostró su admiración por Brad Pitt en los Oscar /

Youn Yuh-jung continuó con un discurso en el que hablaba de lo orgullosa que se sentía de ser la primera coreana en ganar un Oscar y con la gracia con la que le vimos desde el inicio, perdonó a todos por no conocerla y por pronunciar mal su nombre.

Así mismo, un discurso sobre no creer en la competencia. "Estamos aquí por diferentes películas, interpretamos diferentes mundos, ¿cómo podríamos competir?".

Yuh-jung bajó del escenario, lista para interceptar a Brad Pitt quien primero no notó que la actriz necesitaba ayuda para bajar y luego acompañándola por el pasillo de backstage.

Ya en la entrevista a los medios, Youn Yuh-jung continuó siendo cuestionada sobre el conocer a Brad Pitt. Una reportera preguntó por el olor del actor y con el sentido del humor que ya le conocimos, respondió que no es ningún perro para oler a las personas.

"No me hagan muchas preguntas, yo veo a Brad Pitt como una estrella de cine y que él dijera mi nombre para recibir el premio, me provocó una laguna mental. Aún no puedo creer que estoy aquí", concluyó.