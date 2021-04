Ideapad 5: un excelente equipo con un detalle difícil de digerir

La Lenovo Ideapad 5 es una laptop de gran formato. Incluye una pantalla FHD de 15.6” que te permite trabajar cómodamente. Además, incluye lo más nuevo que ofrece Intel, con su procesador Core i5 de onceava generación. A continuación, te diremos cuál es nuestro veredicto tras un par de semanas de uso.

En el exterior, la Ideapad 5 es simplemente hermosa. Su acabado mate metalizado le da un toque refinado. Se siente sólida y además su textura es agradable al tacto. Es como una pieza maquinada de metal que da confianza en su estructura. Todo su look es completamente premium.

Los componentes

Como lo mencionamos con anterioridad, sus especificaciones le dan gran capacidad para casi cualquier tarea. El procesador de 11va generación es eficiente en su consumo de energía, lo que le da una buena duración a la batería. Un ejemplo de ello fue cuando, a sólo 50% de capacidad, pudimos reproducir completa una película en 4K (proyectada en otro monitor) y al terminar aún conservaba 30%. Además de la paquetería de Office, pudimos probar en ella edición de fotos y video con la suite de Adobe; todo funcionando sin problemas. Sólo encontramos un contratiempo: cuando Outlook actualizaba el Inbox, la aplicación siempre se congelaba. Incluso luego de 2 reinstalaciones. Fuera de eso, pudo con cosas complejas como un streaming usando Character Animator para utilizar un avatar animado en vivo.

Como métrica para quienes piensen usarla para juegos, el sitio Can You Run It indica que puede correr alrededor de 80% de su listado en especificaciones mínimas y poco más de 40% en recomendado. Realmente no fue creada con ese propósito.