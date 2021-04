Lucía Méndez asegura que Luis Miguel le confesó que “era el amor de su vida”

A raíz de que se estrenó la segunda temporada de la serie Luis Miguel en Netflix, decenas de noticias comenzaron a salir en torno al Sol, y por supuesto no podían pasar desapercibidas aquellas relacionadas con las mujeres con las que tuvo encuentros fugaces o romances serios.

Recientemente, quien dió de que hablar fue la actriz y cantante Lucía Méndez, al asegurar que Luis Miguel le confesó que ella era “el amor de su vida”.

En su momento, muchos se desconcertaron al enterarse de que Méndez había sostenido una relación fugaz con el Sol, pues ninguno de los dos dió declaraciones en su momento sobre lo que pasaba entre ellos. Lo que si llamó la atención fue que la actriz se atreviera a dar dichas declaraciones después de que ya había pasado más de una década.

“Fue padrísimo, pero como 10 años después o más fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, estaba enojado conmigo. De pronto me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’, y me quedé helada”, contó Lucía Méndez.

Esta no es la primera vez que la también cantante revela detalles sobre el romance que tuvo con el intérprete de “Cuando calienta el sol”, sin embargo, aseguró que guardó silencio durante tanto tiempo porque le tenía un gran respeto.

“Nunca se lo había dicho a nadie, porque respeto a Mickey y él me ha respetado a mí también, y no ha contado nada de lo que pasó entre nosotros y yo la verdad lo considero un caballero”.

Aunado a lo anterior la artista causó polémica al decir que Luismi había sido un buen amante. “Es muy buen amante, es muy lindo, tiene sentido del humor y estaba en su mejor momento”.

Ante las declaraciones de la actriz los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos afirmaron que lo que decía era falso, pero no contaban con el as debajo de la manga de Lucía Méndez, cuando aseguró que nadie puede dudar del romance que tuvo con Luis Miguel porque estaba grabado en el libro “Oro de Rey”, de Javier León.

