Adam Sandler es rechazado “accidentalmente” por mesera en un restaurante

Durante el vídeo se ve como un hombre, con cubrebocas negro y chamarra roja llega a las instalaciones del restaurante, Dayanna checa su lista de espera e informa al sujeto que no había disponibilidad de mesa y tendría que esperar 30 minutos para ser atendido, por lo que el actor decide irse del lugar.

Pero tras la revisión de las imágenes que capturó la cámara de seguridad durante el día se reveló que el hombre rechazado era Adam Sandler y, al percatarse de eso, Dayanna compartió su anécdota en TikTok, dónde suplicó al actor que por favor regrese.

"No me di cuenta de que era él y le dije que tenía que esperar 30 minutos y él, por supuesto, se marchó porque no iba a esperar tanto. Regresa, por favor", aseguró Dayanna, quien no logró reconocerlo debido a que llevaba el cubrebocas puesto.

El vídeo ya rebasa los 2 millones de “Me Gusta” y supera los más de 10 millones de reproducciones, en dónde muchos usuarios aplauden que no haya excepciones para nadie, y claro, no dejan de elogiar la humildad del actor con comentarios como: “Al menos no usó su fama para apurar nada, se fue como lo haría una persona normal” y “El hecho de que pudiera haber dicho … Soy Adam Sandler y no lo hizo es increíble, la mayoría de las celebridades usarían su estatus para conseguir lugares”.