Algunas veces parece que son los jóvenes los que están más preocupados por que sus papás y abuelos reciban la vacuna contra el Covid-19. Ya hemos visto varias historias que muestran cómo los han convencido pero ninguna como la de un hijo que le dijo a su mamá que iban a ir a un concierto de Chayanne.

En redes sociales circula un video que ya se hizo viral. Los hechos ocurrieron en Monterrey y se puede ver cómo madre e hijo están avanzando en un carro, a un lado de una enorme fila de autos a la espera de la vacuna. Pero que es la fila para recibir la dosis contra el Covid-19, no lo sabe la mamá, su hijo le hizo creer que Chayanne, el cantante puertorriqueño, está en la ciudad y estaban listos para ir a su concierto.

"¿Esta es la fila para ver a Chayanne?", se escucha decir a la madre sorprendida al ver cuántos carros están en la unifila. Es ahí cuando su hijo le confiesa la verdad, en realidad estaban ahí para que la vacunaran.

Le dijo a su mamá que la llevaría a un concierto de Chayanne, la llevó a vacunarse /

"Le dije a mi mamá que Chayanne estaba en Monterrey pero realmente la llevé a vacunar", dice la descripción del video.

"Pues qué crees mamá, Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar", dijo su hijo y la mamá comenzó a darle manotazos, reclamándole por la mentira.

"Qué cab... por eso me trajiste aquí. Ya sabes que a mí esto no me gusta", decía la mamá enojada mientras el hijo le respondía "Ah pero si fuera al revés... de chiquito yo no quería, ¿por qué me vacunabas? a ver...".