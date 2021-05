Tataranieto del creador del Himno Nacional defiende a Ángela Aguilar, asegura que no se equivocó

Hace unos días, la cantante Ángela Aguilar estuvo envuelta en infinidad de criticas tras entonar de una manera distinta a la usual el Himno Nacional durante la pelea de box entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders.

Su interpretación causó tanta polémica que cientos de personas pidieron a través de internet que fuera multada por haber cambiado el tono del símbolo patrio.

Sin embargo, y a pesar de las peticiones, las autoridades mexicanas aseguraron que no podían castigar dicha interpretación ya que en ningún momento se cambio la letra del himno emblemático de México.

Luego de las fuertes críticas, Juan Ortega, el tataranieto de Francisco González Bocanegra, creador del Himno Nacional, salió a la defensa de la joven, asegurando que no se había equivocado, que al contrario lo había hecho correctamente, ya que lo entonó al compás con el que se compuso en 1853.

Además detalló que al no haberle cambiado la letra, desde su perspectiva lo hizo bien. “El ritmo original es un compás de 4/4, es decir, que es mucho más lento que lo que se canta en la actualidad, en la actualidad se canta en un compás de 2/4, cuando en realidad es de 4/4, es un compás de marcha militar pero mucho más lento”, explicó el tataranieto de Francisco González Bocanegra.

En este sentido, aseguró que Ángela Aguilar cantó el Himno Nacional en un compás de 4/4. Es decir, “lo hizo en su versión más pura”.

Ante las críticas, burlas y memes, la cantante compartió su opinión en el programa de Javier Poza, sobre todo habló sobre como se sentía con la situación.

"La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí".

Sin embargo Ángela puntualizó que la situación "no me define como artista, al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”.

La joven también agradeció al Canelo por la oportunidad. "Siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía. La verdad no le cambié nada al himno, sólo lo hice un poco más largo, cada nota la hice un poco más larga. Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México, el lugar que más amamos y que nos hace sentir orgullosos, identificados. Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente”.

Por otra parte, a pesar de la defensa que recibió de Juan Ortega, su padre Pepe Aguilar subió un video a sus redes sociales en donde expresaba que la gente había estado más al pendiente “del Himno Nacional entonado por Ángela” que de la pelea del Canelo.

“¡Qué chido tienen muchos sus prioridades! No hacen trending topic de lo que acabo de decir, pero ahí van de pinches argüenderos. Para empezar, no tienen ni pinche idea de lo que están hablando".

"Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, porque muchos de los que la critican no tienen idea de qué están hablando, pero yo se los voy a decir: la regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow me down", agregó.

Aunado a lo anterior, Aguilar explicó que su hija "estaba cantando como a 30 bits por minuto más abajo de lo normal. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando; hubo 2 que 3 que se dieron cuenta que la estaba cantando más lento, pero todos los demás, bola de borregos, no saben que fregados están diciendo. Para empezar, el Himno Nacional no se canta, se entona. Ni moduló ni modificó la melodía, nada mas la estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente".

A todo lo que te acabamos de contar, pocos saben que Ángela se enfrentó a una situación que tuvo que solucionar de manera inmediata, ya que los audífonos que traía no servían, ni se oían.