Moto G30: un celular con potencial que se queda algo corto

Con un procesador Snapdragon 662 y una capa de Android prácticamente pura, el Moto G30 puede manejar todas tus tareas diarias sin contratiempos. No será un equipo para gaming, pero puede correr títulos populares como Call of Duty Mobile y Free Fire. Al ser Android 11, incluye una de las características más buscadas: grabación de pantalla. La duración de la batería es bastante buena y puede llevarte al final de tu día sin sufrir. Quizá el único lugar donde decepciona es en la cámara.

Cámara

A pesar de contar con un gran sensor de 64MP, su fotografía deja un poco que desear. Para empezar, la cámara no utiliza la aplicación acostumbrada de Moto. Pareciera como si utilizara una versión más actualizada de la que incluía en modelos de gama de entrada como los Moto E. En ambientes iluminados, el lente principal cumple; con colores que no desentonan demasiado ni que se sientan artificiales. Sin embargo, aunque el modo nocturno puede extraer una buena cantidad de luz, es demasiado tardado en ambientes muy oscuros. Claro, es comprensible de que requiera de una exposición mayor. Pero a veces es tanto que podrías llegarte a mover y no obtener la mejor toma. La cámara de gran angular cumple, aunque es algo ruidosa la imagen. El lente macro es el mismo del Motorola One Macro; lo cual no son buenas noticias. Las fotos macro son extremadamente pixeladas y requieren de excelente iluminación para cumplir su cometido.