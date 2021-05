Xbox Adaptive Controller, un ejemplo de que el mundo necesita este tipo de gadgets

Este 20 de mayo se celebra el Global Accesibility Awareness Day (GAAD por sus siglas en inglés) o el día mundial de concienciación sobre accesibilidad. En esta fecha se busca concientizar sobre el acceso digital y la inclusión de más de mil millones de personas con discapacidades diferentes. Este evento se celebra anualmente el tercer jueves de mayo y este 2021 corresponderá al próximo jueves.

En los 40 México de la mano de Microsoft México, buscamos conmemorarlo con una reseña especial creada de la mano del regiomontano, Adrián Ponce, mismo que nos ayudó con sus comentarios sobre el Xbox Adaptive Controller, porque nadie mejor que él para darnos sus impresiones tras varias semanas de uso.

Reseña

¿Alguna vez te has preguntado por qué la discapacidad suele ir de la mano con temas acerca de inclusión? Creo que la gran mayoría conoce la respuesta, pero pocos se atreven a reconocerla abiertamente. Y es que, por lo general, una discapacidad no sólo te limita físicamente, sino que también te excluye de muchas cosas. En lo personal no diría que esto es propiamente malo, ya que es lógico que el mundo en sí se piense basándose en la primicia de que todo tu cuerpo funciona correctamente. Sin embargo, quiero proponerte un pequeño ejercicio: piensa por unos segundos en cómo sería un día normal en tu vida si tuvieras un dedo lastimado o, si quieres ir más lejos, si no pudieras usar una de tus manos.

En este mundo existimos una minoría de personas que no podemos disfrutar de actividades que para el resto sólo serían una tarde común del martes. Por eso, cuando Microsoft anunció el Xbox Adaptive Controller, me pareció un gran paso en la dirección correcta, un interés genuino por llevar los videojuegos a un sector de personas que tal vez, si no fuera por esto, jamás hubiera podido experimentar el inmenso deseo de lanzar el control a la pantalla para acabar con todos los malditos ghasts que nunca dejan de molestar.