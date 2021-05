LadyTatuajes: pide a su amiga que sea madrina de tatuajes en su boda para no pagar

La novia trataba por todos los medios intentar convencerla, asegurando que le encantaría tenerla como madrina en su boda: “A eso iba con lo de madrina. He gastado bastante con todos los preparativos y por eso te pedía que fueras mi madrina. Obvio te invito a la boda y pues ahí se te da comida y bebida y la pasas bien”, le propone.

La respuesta negativa continuaba, pues la artista aseguraba que la “madrina de tatuajes” no existe: “Mi trabajo cuesta, si quieres te lo cobro, pero no puedo hacer nada más por ti”, respondió la tatuadora. Pero la novia no se quedaría con lo brazos cruzados, pues si no obtenía los tatuajes gratis, mínimo obtendría algún beneficio: “Yo pensé que éramos amigas. Está bien, amiga, no pasa nada, sólo que ¿sí podrías depositarme entonces lo de tu lugar?”, escribió #LadyTatuajes.

Claro esta que recibió, de nueva cuenta, una negativa de su amiga, por lo que la novia no dudó en insultarla por la “ofensa” que había recibido: “no esperaba menos de ti, por eso no te quería invitar, porque eres una víbora, maleducada y contestona. Espero que en tu boda te hagan lo mismo, digo, si es que te casas porque con ese genio… Y la neta no me rebajo a tu nivel, a mí me sobra lo que a ti te falta, chao”.

La artista decidió compartir las capturas de pantalla en sus redes sociales con el objetivo de demostrar que existen “amistades abusivas” en todas partes.